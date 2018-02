Geld inleveren na arrestatie levert politie 1,5 miljoen aan contanten op

Het klinkt logisch: verdachten op het politiebureau fouilleren en contant geld dat ze bij zich dragen meteen in beslag nemen. Toch gebeurde dat nog niet standaard. Daarom is vorig jaar in zeven politie-eenheden de Meld Geld-methode geïntroduceerd. Verdachten met 300 euro of meer op zak moeten hun biljetten meteen inleveren.

Na de inbeslagname doet de politie een zogeheten cash call: bij instanties als het CJIB en de Belastingdienst wordt nagegaan of er nog vorderingen openstaan. Die worden dan ingelost. Ook kunnen van het in beslag genomen geld schadevergoedingen worden uitbetaald en boetes worden voldaan.

Met de nieuwe methode is vorig jaar 1.444.100 euro geconfisqueerd, meldt politievakblad Blauw. De eenheden Amsterdam en Rotterdam droegen met elk ongeveer 4 ton het meeste bij. Als binnenkort alle eenheden meedoen, kunnen die naar schatting een kleine 4 miljoen euro afpakken.

Dure spullen

Volgens sommige Amsterdamse gemeenteraadsleden gaat de Meld Geld-methode nog niet ver genoeg. Zij pleiten ervoor om ook andere zaken in beslag te nemen. ,,Waarom zouden spullen zoals een dure jas van een paar duizend euro daarbuiten vallen", vroeg CDA-raadslid Diederik Boomsma zich onlangs af in Het Parool. ,,Die jassen zijn een soort statussymbool voor die jongeren, het is belangrijk dat de politie daartegen kan optreden.''

Het afpakken van dure kleding en sieraden gebeurt al in Rotterdam. Daar moeten veelal 'bekenden van de politie' hun glimmende Rolex of Canada Goose-jas inleveren als zij niet duidelijk kunnen maken dat zij er op legale wijze aan zijn gekomen. Die patseraanpak leidde afgelopen maand tot veel kritiek. De Rotterdamse ombudsvrouw Anne Mieke Zwaneveld noemde het een 'hellend vlak': ,,We hebben net bedacht dat we niet de schijn willen wekken dat er sprake is van etnisch profileren. Maar de kans dat dat hierbij wel gebeurt, is heel groot.''