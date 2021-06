Gekkenhuis in Nieuwegein: GGD deelt 1200 vaccins uit na stroomstoring

Nadat in allerijl medewerkers van de GGD zelf en van de Veiligheidsregio werden opgeroepen om te komen, bleven er nog honderden vaccins over. Vanaf 20.30 uur kon iedereen een prik met Janssen krijgen.

Teleurstellingen voorkomen

En dat nieuws ging sneller rond dan gedacht, zegt woordvoerder Lydia van der Meer. ,,Binnen staat het nu vol en ook buiten wachten nog honderden mensen. Het heeft geen zin meer om te komen, dat zorgt alleen maar voor teleurstellingen. We willen graag de vaccins op een goede manier opmaken, niet dat mensen daar ruzie over krijgen.’’ Onder de spontane provaxers opvallend veel jongeren, zegt Van der Meer. ,,Het staat er vol mee.’’ De stroomstoring volgde op een breuk in de waterleiding, waarna de priklocatie Nieuwegein vanmiddag tijdelijk dicht moest. Mensen met een afspraak werden omgeboekt naar een andere prikplek. Geen stroom betekende dat de vaccins in de koelkasten tijdelijk niet gekoeld werden.

Voor middernacht

In overleg met het RIVM werd daarna besloten dat de vaccins voor middernacht op moesten. Van der Meer: ,,Toen hebben we contact gezocht met onze GGD-medewerkers en de medewerkers van Veiligheidsregio Utrecht. Die konden eerst een prik komen halen, maar er bleven nog zevenhonderd vaccins over. Na 20.30 uur was het: op is op.’’