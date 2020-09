Gehandicapte Maarten (53) overgeplaatst tegen wil van familie: ‘Dit wordt hem mogelijk fataal’

ESA: meteoriet vloog zeer laag over Noord-Nederland

24 september Een meteoriet is dinsdagochtend op slechts 91 kilometer hoogte over het noorden van Nederland en Duitsland gevlogen. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft beelden van het stuk ruimtesteen gepubliceerd. Daarop is te zien hoe het ruimtepuin laag boven de horizon vliegt, vervolgens weer hoogte wint en uit beeld verdwijnt.