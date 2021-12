Geestenjagers waren blij met ‘unieke kans’ om geesten op te roepen bij kindergraven; directeur op non-actief

Man zonder rijbewijs vlucht voor politie en knalt op A27 met 200 kilometer per uur in vangrail

Een 32-jarige man uit Utrecht is rond 12.30 uur amen met zijn passagier gecrasht op de A27 bij Hagestein. Na een politieachtervolging op hoge snelheid kwam de automobilist abrupt tot stilstand. Het rijbewijs van de bestuurder was al een keer eerder ingenomen door de politie, maar daar had de hij geen boodschap aan.

