GeenStijl telt morgen met 1400 mensen stemmen Europese verkiezingen

Website GeenStijl heeft, in samenwerking met Maurice de Hond, donderdagavond honderden mensen bij het tellen van de stemmen voor het Europees Parlement. ,,De teller staat nu op bijna 1400. Ik hoop dat we we de 1500 nog aantikken”, zegt initiatiefnemer Bart Nijman vandaag.



Gemeenten mogen de volledige uitslagen pas zondagavond laat naar buiten brengen, wanneer de laatste stembureaus in andere landen sluiten. Dit betekent dat de uitslagen vier dagen geheim gehouden worden, in de handen van een klein groepje mensen.



Wanneer de stembureaus sluiten, worden de uitgebrachte stemmen daar in het openbaar geteld. Elke burger mag daarbij aanwezig zijn, volgens de Kieswet. GeenStijl vraagt mensen om die uitslagen door te geven aan de site. De 1400 tellers zijn vrijwilligers die achter het plan staan. Ze zijn verspreid over het hele land, maar zitten vooral in de Randstad.



Nijman: ,,Vergeleken met het aantal inwoners hebben we een redelijk consistente dekking. De grootste uitdaging is om elk stembureau op de juiste manier te wegen. Het kan zijn dat wij bij een stembureau zijn waar GroenLinks aan het winnen is, terwijl twee straten verderop mensen vooral op de PVV stemmen. Dat moet je weten en wegen.”



GeenStijl telde ook bij de vorige Europese verkiezingen. Het CDA kreeg toen een zetel meer dan de stemmentellers hadden voorspeld, D66 een zetel minder.