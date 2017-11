Geen vuurwerkverkoop op Oudjaarsdag

'Opzettelijke blokkade van snelweg is ernstig misdrijf'

16:55 Het is maar zeer de vraag of de Friezen die de bussen met anti-Piet-activisten op de snelweg blokkeerden, er met 'slechts' een geldboete vanaf komen. Volgens persofficier Pieter van Rest van het OM Noord-Nederland staan er in principe veel zwaardere straffen op zo'n versperring, in theorie zelfs celstraf.