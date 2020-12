Geen vuurwerk? Dan maar toeterend het nieuwe jaar in

Coronavirus LIVE | Uitspraken Van Dissel ‘klap in het gezicht’, ziekenhui­zen nog voller dan gisteren

19:47 Er zijn het afgelopen etmaal minder coronabesmettingen geregistreerd dan een dag eerder: het zijn er 9108. Europol waarschuwt voor de handel in valse coronavaccins. Ook diefstal van de vaccins is een reëel gevaar, aldus de Europese politiedienst. Verder duikt de Britse variant van het coronavirus in steeds meer landen op. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws.