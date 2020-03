‘Geen voetbal meer, dus voor de verandering eens met mijn vrouw gepraat... Blijkt ze ontslagen te zijn bij de V&D’

,,Humor is de beste zalf’’, zei de Haagse cabaretier Sjaak Bral ooit toen ‘de dood’ het thema werd van een van zijn oudejaarsconferences. Tja, wat kunnen we – naast applaudisseren voor de mensen in de zorg – ook anders doen dan grappen maken over een virus waar nog geen vaccin tegen is?



En dan gaan we ook los. Er is geen appgroep in Nederland die niet volloopt met grappige foto’s, filmpjes en spreuken. Eerst nog vooral over wc-papier, inmiddels over thuiswerkers (kinderen vastgebonden op de grond, dat soort foto’s) en later toch weer over wc-papier: Tim van den Essen uit Eindhoven monteerde het Torentje van Rutte die het volk toespreekt vol met... En zette er ‘moeilijke boodschap bij’. De 20-jarige Van den Essen attendeerde Arjan Lubach er zelfs op: ‘Kunnen jullie er wat mee’. ,,Geen reactie op gehad’’, zegt Van den Essen.