Geen vervolging voor bij moskeeën bezorgde ‘luierbrieven’

De enveloppen bevatten een in plastic gesealde babyluier met de tekst: ‘Paascadeau voor de jankerds in onze maatschappij!!’. In de luier zaten een cartoon van de profeet Mohammed en versnipperde Koranverzen. Er werd een tiental keer aangifte gedaan. Moskeeën in onder meer Gouda, Alkmaar, Culemborg, Deventer en Enschede kregen zo’n luierbrief.



In Nederland is het uiten van kritiek op of het beledigen van een godsdienst vanwege de vrijheid van meningsuiting niet strafbaar, aldus het OM, ook niet als dit op zo’n manier gebeurt dat de aanhangers van die godsdienst zich hierdoor gekwetst voelen. In de media werd de envelop ook wel beschreven als een dreigbrief. Maar volgens justitie is er geen sprake van een strafrechtelijke bedreiging, aangezien de envelop geen uitlatingen bevat die impliciet of expliciet dreigen met enig misdrijf.