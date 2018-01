Geen vervolging man die met auto op toeristen bij Amsterdam CS inreed

Live Twitter Rechtszaak tegen negen Syriëgangers: zes jaar cel voor 'leider' Adil B.

12:06 De Rotterdamse Syriëganger Adil B. moet, als hij ooit terugkeert in Nederland, zes jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam vanochtend gevonnist. B. is nog steeds in Syrië, hij zou er een leidinggevende positie hebben bij het voormalige Jabhat al Nusra. Volg de rechtszaak tegen nog acht verdachten via de livetweets hieronder.