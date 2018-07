Geen vervolging in zaken Brandt Corstius en Van Dam

De zaken zijn afzonderlijk van elkaar onderzocht, met dezelfde uitkomst. De officier van justitie in Den Haag ziet niet genoeg aanknopingspunten voor Brandt Corstius' beschuldiging dat de tv-producent hem jaren geleden, toen hij stage liep bij tv-programma Barend & Van Dorp, heeft gedrogeerd en tot seks heeft gedwongen. Brandt Corstius stelde vorig jaar in zijn aangifte in 2002 als beginnend televisie-redacteur te zijn gedrogeerd en vervolgens seksueel te zijn misbruikt door media-ondernemer Van Dam. Kort daarvoor deed hij zijn verhaal geanonimiseerd in dagblad Trouw . Brandt Corstius schreef toen nog geen aangifte te kunnen en willen doen. ‘Het is zijn woord tegen het mijne'. Hij schreef het stuk als bijdrage aan het maatschappelijke #MeToo-debat over seksueel wangedrag.

Gijs van Dam

Nadat hij het verhaal in de media kwam, deed Van Dam in Amsterdam al aangifte van smaad en laster. Volgens Van Dam zou het geanonimiseerde media-statement van Brandt Corstius te makkelijk tot hem zijn te herleiden. Hoewel Brandt Corstius de naam van Van Dam niet noemde, schoof de producent zelf aan in de talkshow van Jeroen Pauw. Hij erkende eenmalig seks gehad te hebben met Brandt Corstius, maar stelt dat dit geheel vrijwillig verliep.



Justitie in Amsterdam onderzocht de afgelopen maanden de aangifte van Van Dam en constateert dat juridisch geen sprake is van smaad. Dat is alleen zo als iemand ,,opzettelijk iemands eer of goede naam aantast'' en dat is niet het geval, oordeelt het OM.