Geen vervolging in verkrachtingszaak Brandt Corstius

Nadat hij met het verhaal in de media kwam, deed Van Dam in Amsterdam al aangifte van smaad en laster. Volgens Van Dam zou het geanonimiseerde media-statement van Brandt Corstius te makkelijk tot zijn naam zijn te herleiden. Hoewel Brandt Corstius de naam van Van Dam niet noemde, schoof de producent zelf aan in de talkshow van Jeroen Pauw. Hij erkende eenmalig seks gehad te hebben met Brandt Corstius, maar stelt dat dit geheel vrijwillig verliep.



Justitie onderzocht de afgelopen maanden de aangifte van Van Dam en constateert dat juridisch geen sprake is van smaad. Dat is alleen zo als iemand 'opzettelijk iemands eer of goede naam aantast' en dat is niet het geval, oordeelt het OM. Volgens justitie stonden er in het verhaal van Brandt Corstius weinig details die leidden naar Van Dam. Ook weegt zij mee dat Brandt Corstius zijn kranten-artikel schreef in het kader van het #MeToo-debat.