Geen vertrekregeling voor Dick Benschop

Zo gaan rechters om met woedende nabestaan­den: 'Als mens kunnen ze het net zo moeilijk hebben'

De moeder van de vermoorde Gino (9) ging woensdag in de rechtbank compleet uit haar dak tegen dader Donny M. Al komen dat soort uitbarstingen weinig voor, ze is bepaald de eerste niet. Maar of het helpt?

16 september