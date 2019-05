‘Geen verband tussen moord en plankincident Groningen’

In de appberichten staat volgens RTV Noord onder meer het verhaal van een student die vorige week woensdag vanaf de Universiteitsbibliotheek tot diens huis gevolgd zou zijn door een man, die door de student wordt herkend als de man op de compositietekening. ‘Bij thuiskomst zag ik dat hij het was en heb ik de deur snel dichtgegooid en dubbelslot erop gedaan. Vijf minuten later zag ik dat er een plank door de deur was.’

Tips

De politie in Groningen houdt er sterk rekening mee dat de doodgestoken Hidde Bergman een willekeurig doelwit was. Over de moord op de jogger op het Jaagpad kwamen tot nu 260 tips binnen. De politie deed gisteren in het tv-programma Opsporing Verzocht een oproep aan getuigen om zich te melden. In eerste getuigenissen is sprake van een verwarde man die wegliep in de richting de Groninger ringweg (Plataanlaan).