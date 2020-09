Geen vaccinatieplicht, wel mogelijk ic-verbod voor niet-gevaccineerd ziekenhuispersoneel

Meeste Nederlan­ders willen zich laten inenten tegen coronavi­rus

3 september Een deel van de Nederlanders wil zich niet laten inenten als er een goed werkend vaccin tegen corona beschikbaar komt, of twijfelt daar nog over. De meeste Nederland willen dit wel. Dit meldt Nieuwsuur op basis van een enquête die onderzoeksbureau Ipsos in opdracht uitvoerde.