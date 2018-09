Geen saldo meer nodig voor reizen met ov-chipkaart

Vandaag grote dag voor ‘gevallen’ Dirk Scheringa

10:26 In de rechtbank van Den Haag hoopt Dirk Scheringa (67) - de man wiens bank DSB in 2009 ten onder ging - na bijna tien jaar zijn recht te halen. Zijn advocaten gaan de komende dagen in Den Haag een aantal bestuurders horen die in de tijd van het faillissement voor De Nederlandsche Bank (DNB) en het Ministerie van Financiën werkten.