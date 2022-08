Geen plaknachten tijdens komende hittegolf: ’s nachts koelt het heerlijk af

met video Opgevist beeld aan wal, mogelijk onontdekt historisch scheeps­wrak bij Texel: ‘Zo'n beeld drijft niet ver’

Het houten beeld dat de bemanning van een garnalenkotter een paar dagen geleden heeft opgevist in de buurt van Texel, is donderdag aan land gekomen. Onderzoek moet in de komende tijd duidelijk maken of het beeld authentiek is en waar het vandaan komt. Mogelijk ligt er nog een onontdekt scheepswrak in de zee nabij Texel.

4 augustus