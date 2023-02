Geen overlast van enorme asielboot, tóch stemmen veel inwoners Velsen tegen verlenging

Miljoenen pasfoto's onschuldi­ge buitenlan­ders in database politie, deskundi­gen kritisch

Mensen van buiten Europa die naar Nederland komen om te wonen, werken, studeren, of asiel aan te vragen, belanden automatisch en zonder dat ze het weten met hun pasfoto in een database van de politie. Volgens deskundigen mag dat niet, en is er sprake van discriminatie. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

4 februari