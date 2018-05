Geen Oranje in Rusland, maar wel 11.000 WK-kaarten naar Nederland

Atlas Lions

Verkoop Marokko ging snel

De FIFA kan of wil, ondanks een verzoek van deze site, niet uitzoeken hoeveel van die 11.000 kaarten voor één van de wedstrijden van Marokko tegen Iran (in St. Petersburg), Portugal (Moskou) of Spanje (Kaliningrad) is. De animo is in ieder geval groot, weet de redactie van 11Lions, een Nederlandse website over het Marokkaanse voetbal. ,,Hoeveel mensen er precies gaan is moeilijk in te schatten, maar we zien wel genoeg berichten voorbij komen van Marokkaanse supporters uit Nederland die wedstrijden op het WK gaan bezoeken.'' Ook journalist Anouar Amrani, die bij FOX Sports werkt en het Marokkaanse voetbal goed volgt 'weet dat er veel jongens naar Rusland gaan. ,,De kaartverkoop van de wedstrijden van Marokko ging echt snel.''