Geen onderzoek naar drankgebruik spookrijder die Dominique doodreed

De Poolse man (26) botste zondag rond 22.30 uur frontaal op de auto van Dominique in de Roertunnel bij Roermond. Volgens getuigen moest de man toen al enkele minuten op de verkeerde weghelft hebben gereden. De klap van de twee was zo heftig dat brokstukken over honderden meters verspreid lagen. Het onderzoek van de politie is inmiddels afgerond. Agenten spraken met getuigen en deden technisch onderzoek op de plek van het ongeval. Er is geen sectie verricht op het lichaam van de man om te zien of hij gedronken had. Omdat ook hij om het leven kwam, is het recht om dat te doen volgens de politie komen te vervallen.

Te kort

Rijkswaterstaat heeft eerder deze week al aangegeven dat de wegbeheerder niets te verwijten valt. De tijd tussen de eerste melding over de spookrijder en het ongeluk was namelijk zo kort, dat het niet mogelijk was om de tunnel of de A73 op een verantwoorde manier af te sluiten.



De omgekomen Dominique Lousberg was professioneel danseres en model. Ze was onder meer te zien als het nieuwe gezicht van Pathé Bioscopen op honderden affiches. Die posters zijn uit respect voor de nabestaanden direct weggehaald, aldus de filmdistributeur. Een woordvoerder: ,,We laten het aan de familie over of ze terugkomen."