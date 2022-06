Geen nabestaande durft naar de door geweld omgeven liquidatiezaak Marengo te komen

met Video Gevluchte Nelson M. van verboden pedofielen­club Martijn opgepakt in Mexico

In Mexico-Stad is zondag de uit Lelystad afkomstige Nelson M. opgepakt. M. wordt in Nederland verdacht van het voortzetten van de verboden pedofielenvereniging Martijn en van het bezit van 10.000 afbeeldingen met kinderporno. Het Openbaar Ministerie is momenteel niet in overleg met de Mexicaanse autoriteiten over een mogelijke uitlevering.

7 juni