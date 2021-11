Geen leuke, maar wel een realistische boodschap: ‘Bereid je voor op nog twee jaar met corona’

De toekomst laat zich niet voorspellen, maar als je even logisch nadenkt kom je ook zonder glazen bol een heel eind, denkt Huijskens. En dan blijkt zij niet bepaald de brenger van hoop in bange dagen. ,,Ik hóu graag hoop, maar mijn boodschap is weinig hoopvol inderdaad’’, zegt Huijskens. ,,Al weten we niet wat er precies gaat gebeuren. Wat we wél weten is dat nu het besmettingsaantal veel te hoog is. En dat dat tot een zorginfarct leidt.’’