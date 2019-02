Geen leraar meer te vinden tijdens griepgolf

‘Brandweer Amsterdam zegt vertrouwen in leiding op’

3 februari Een groep Amsterdamse brandweerlieden dreigt met acties en zegt het vertrouwen in de korpsleiding op. Een anonieme brief luidt een nieuwe episode in een slepende ‘strijd tussen de macho's’ bij de Amsterdamse brandweer in. Eerder leidde de strijd daar tot heftige bedreigingen aan het adres van de commandant Leen Schaap.