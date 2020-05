Geen landstitel handbal, maar het ziekenhuis voor Janiek van Sleeuwen: ‘Ik dacht: wat overkomt ons?’

Met gemengde gevoelens bladert Janiek van Sleeuwen (23) door haar agenda. Alle datums dat er belangrijke wedstrijden zouden zijn, staan er nog in. ,,Jeetje, op 21 mei zou de bekerfinale in Almere zijn en een paar dagen later had ik een vriendinnenweekend gepland. Het had zo mooi kunnen zijn, nu heb ik vier dagen niks”, verzucht ze.

In plaats van strijden om de landstitel en de nationale beker werkte Van Sleeuwen wekenlang keihard als verpleegkundige in het Maasziekenhuis in Beugen. ,,Normaal gesproken ben ik werkzaam als verpleegkundige op de afdeling chirurgie, maar de afgelopen zes weken heb ik op de corona-afdeling gewerkt”, legt Van Sleeuwen uit. Toen ze daarvoor werd gevraagd, twijfelde ze geen moment. ,,Het klinkt misschien gek, maar ik vond het ook interessant. Je leert als verpleegkundige veel en het is goed voor je eigen ontwikkeling. Daarnaast ben je toch onderdeel van een stukje geschiedenis. Over dertig jaar kan ik tegen mijn kinderen zeggen: in 2020 was er corona en verpleegde ik de patiënten.”

Quote Over dertig jaar kan ik tegen mijn kinderen zeggen: in 2020 was er corona en verpleegde ik de patiënten. Janiek van Sleeuwen

Schrijnende gevallen

Op de corona afdeling beleefde de Boekselse wekenlang een heftige tijd. ,,Ik vond het emotioneel best zwaar”, geeft ze eerlijk toe. ,,Ik heb echt schrijnende gevallen gezien. Mensen die doodziek waren en geen bezoek mochten ontvangen. En op het moment dat ze stierven mochten er maar twee mensen bij aanwezig zijn. Dat was heftig. Patiënten waren doodziek en eigenlijk alleen op ons, het verplegend personeel, aangewezen. Ik heb buiten het zorgen om ook veel met mensen gepraat. Vaak waren wij het enige sociale contact dat ze hadden.”

Om alles een plekje te geven, sprak de handbalster veel met collega’s. ,,Wij zijn een klein ziekenhuis en dat we met een mix van mensen van allerlei afdelingen snel een hecht team werden, was uniek. Het was fijn om in de pauze of na werktijd even je hart te luchten over wat we meemaakten.” Bang om besmet te raken was ze geen moment. Voordat ze de afdeling opging, hees ze zich in een soort astronautenpak. ,,Ik was eerder angstig om andere te besmetten, ik ben ook niet bij oma geweest en hield voldoende afstand van iedereen.”

Quote Wij zijn een klein ziekenhuis en dat we met een mix van mensen van allerlei afdelingen snel een hecht team werden, was uniek. Janiek van Sleeuwen

Doordat corona in het begin een nieuwe zieke was, waren er veel dingen over het verloop onbekend voor artsen en verpleegkundigen. Ook Van Sleeuwen ervaarde dat. ,,De eerste paar keer heb ik wel gedacht: wat overkomt ons? Dan ging het opeens heel snel of krabbelde iemand weer op en kreeg hij daarna weer een flinke terugval.”

Opeens klaar