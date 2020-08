Geen land test zo veel: helft besmette Luxemburgers heeft (nog) geen klachten

Sinds de lockdown er in mei werd opgeheven, heeft Luxemburg al meer coronatesten (734.000) gedaan dan het land inwoners (626.000) heeft. Ter vergelijking: in Nederland heeft omgerekend slechts één op de zestien mensen een coronatest ondergaan. Qua testpercentage steekt Luxemburg met kop en schouders boven alle andere landen uit, concludeerde het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC): per 100.000 inwoners voerde het land bijna zes keer zoveel testen uit als de nummer twee, Denemarken.