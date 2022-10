Geen kerstbomenactie voor 1 euro bij Ikea: ‘Geen verantwoorde keuze meer’

Woning­markt koelt verder af: huizenprij­zen hardste gedaald sinds mei 2013

De daling van de Nederlandse huizenprijzen is in september in een hogere versnelling terechtgekomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gingen de prijzen op maandbasis zelfs het hardste naar beneden sinds mei 2013. In Brabant werden het afgelopen kwartaal ook een stuk minder huizen verkocht dan een jaar geleden.

24 oktober