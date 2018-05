Geen homo-advertentie in Reformatorisch Dagblad, wel 'briefwisseling'

De krant is wel bereid ruimte de bieden aan discussie over homoseksualiteit in de gereformeerde gemeenschap. Daarom schrijft John Lapré, die poseerde voor de advertentie van Klapwijk, een brief waarop de hoofdredactie zal reageren. Ook komt er een opiniestuk in de krant van Elze Reinders. Beide briefschrijvers hebben ervaring met homo- of biseksualiteit en gelovig zijn.



Klapwijk is zeer teleurgesteld dat de advertentie niet in de krant komt. ,,Ik vind het jammer dat we geen ruimte krijgen voor een advertentie die vrije partnerkeuze en vrijheid van meningsuiting bepleit'', laat hij weten. ,,Ik had graag een geluid in het RD gezien naast de oproep van Civitas Christiana, vooral om een signaal te geven aan mensen die opgesloten zitten in een huwelijk of zich niet durven te uiten over hun seksuele voorkeur.'' Klapwijk hoopt dat de briefwisseling in de krant vooral voor die mensen leidt tot meer vrijheid.