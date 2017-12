Geen grote problemen verwacht ondanks natte sneeuw en regen

De sneeuw kan later vanmiddag en vanavond nog wel voor gladheid en verminderd zicht zorgen. Verkeersdeelnemers wordt geadviseerd rekening te houden met de weersomstandigheden.



In het noordoosten van Amsterdam en Nijmegen kan het door wat langere en intensere sneeuwval toch nog wit en glad worden. De weersite meldt dat de weersomstandigheden van plek tot plek kunnen verschillen. Wel geldt voor het hele land dat het sneeuwen geleidelijk in regenen zal overgaan.



In de loop van de avond zal de regen vanuit het zuidwesten gaan afnemen en wordt het droog. Door de zachtere lucht die vanavond het land binnenkomt, zal de eventuele sneeuw snel verdwijnen.