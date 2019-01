Geen grote boekenkast, dat is een verschrikkelijk idee

Ook ik ben enigszins gegrepen door opruimgoeroe Marie Kondo. De Japanse megaster, die wereldwijd al miljoenen boeken verkocht en sinds deze maand ook een opruimshow op Netflix heeft staan. Rondom mijn eigen verhuizing heb ik best wat aan haar tips gehad. Zo ruim ik tegenwoordig ook op in categorieën, en niet per kamer. En haar kenmerkende slagzin ‘does it spark joy’ zit in mijn geheugen gebeiteld, en heeft me al vaak geholpen bij het afstand doen van bepaalde zaken. Want ja, heel veel spullen bewaar je omdat je denkt dat je er ooit nog in past, of omdat je denkt dat de Belastingdienst er ooit nog naar gaat vragen, of omdat je het van je moeder hebt gekregen en je haar niet wilt teleurstellen. Maar je haalt er geen enkel geluk uit.



Maar nu in Nederland dankzij Netflix de Kondo-hype weer oplaait, wil ik even vurig ageren tegen één idiote regel van Marie Kondo: ze stelt namelijk ook dat je maximaal dertig boeken in huis zou moeten hebben. Dertig!