Geen feesten? Testen voor Toegang kost de belastingbetaler alsnog zeker 2 ton per dag

In vliegende vaart werd de afgelopen weken de testcapaciteit van Testen voor Toegang opgeschroefd. Onlangs ging er nog een aanbesteding de deur uit voor acht XL-testlocaties. In de zomer zouden er 400.000 (gratis) sneltesten per dag moeten kunnen worden afgenomen ‘vanwege de verwachte toenemende vraag door evenementen deze zomer'. Momenteel ligt die capaciteit op 225.000 per dag. Vorig weekend maakten in totaal 400.000 mensen een testafspraak, hoofdzakelijk om daarna het uitgaansleven in te kunnen. Vrijdag stonden er 94.000 afspraken gepland.

Door een explosief toenemend aantal besmettingen worden de regels voor het uitgaansleven weer aangescherpt. Het Testen voor Toegang systeem blijft overeind, maar er mogen veel minder mensen naar evenementen (alleen met zitplaats, tot twee derde van het maximum) en clubs gaan dicht. De exacte impact voor het aantal toegangstesten dat de komende weken nodig is, is nog niet duidelijk.

Vaste vergoeding

Wel duidelijk is dat ook lege teststraten de belastingbetaler geld kosten. Testen voor Toegang werkt samen met 11 verschillende testaanbieders. Die bedrijven worden op twee manieren betaald. Ze krijgen een variabele vergoeding voor de inzet van personeel en een vaste vergoeding voor het beschikbaar stellen van de testcapaciteit. Die laatste, vaste vergoeding bestaat uit een bedrag van 387 euro per afnameplek per dag, zo blijkt uit documenten uit een informatiebijeenkomst in mei.

Op de website van Testen voor Toegang staat niet hoeveel afnameplekken er momenteel exact zijn. Maar in de documenten uit mei wordt gesproken over het opzetten van 526 (extra) afnameplekken. Daarmee gaat het in ieder geval om 203.000 duizend euro die per dag aan vaste vergoeding aan de testbedrijven betaald wordt. Mogelijk ligt dat bedrag dus nog hoger.

‘Bedrijfrisico’

Een woordvoerder van Testen voor Toegang wilde nog niet reageren op de aangekondigde aanscherpingen. ,,Het ministerie van Volksgezondheid is onze opdrachtgever, we wachten hun uitwerking van de maatregelen af." Hij reageerde niet op een latere vraag over het aantal huidige afnameplekken.

Jeroen de Jong, directeur van spoedtestcorona (een van de elf testaanbieders), stelt ‘rekening te houden met een terugval in omzet'. ,,De vaste vergoeding blijft, maar we zullen waarschijnlijk minder testen afnemen. Dat is inherent aan de pandemie, het is bedrijfsrisico.”