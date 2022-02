Geen explosieven in stilgezette trein: 'Blij dat het met een sisser is afgelopen’

Vanaf het perron in Nijmegen zou iemand gezien hebben dat een passagier in de trein stapte een explosief bij zich had, mogelijk een handgranaat. Direct nadat die melding binnenkwam werd groot alarm geslagen. Politie werd in groten getale opgeroepen en de trein werd stilgezet in de buurt van het dorp Holthees. Daar is kort voor 18.00 uur een grote groep agenten de trein binnengegaan.