Geen drukke winkelstraten in het laatste weekend voor kerst

Rust in winkel­straat Tilburg op zaterdag voor kerst: ‘Deze dag had heel februari goed kunnen maken’

19 december TIILBURG - De zaterdag voor kerst is misschien wel de drukste dag van het jaar in winkelland. Maar dit jaar is het uitgestorven in de Heuvelstraat. Al zijn vooral lokale winkeliers wel druk, druk, druk met pakketten voor de thuisbezorging. Het is een doekje voor het bloeden. ,,Als je wilt dat onze winkel in februari nog bestaat, dan moet je nu wat bestellen.”