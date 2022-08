Geen bussen en streektreinen op 16 september wegens landelijke staking

Werknemers in het streekvervoer leggen op 16 september in heel Nederland het werk neer, heeft vakbond FNV aangekondigd. Inzet is een betere cao. In aanloop naar die landelijke staking, waarbij streekbussen en -treinen niet zullen rijden, organiseert de bond al een viertal regionale stakingen.

Zo leggen op dinsdag 6 september medewerkers van openbaarvervoerbedrijven in Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland het werk neer. Een dag later gebeurt dat in Noord-Holland en Utrecht. Op donderdag 8 september is er een werkonderbreking in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg en op vrijdag 9 september wordt er in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel gestaakt.