‘Geen boodschappen thuisbezorgd bij duizenden klanten door boerenblokkades’

Sieb (14) veronge­lukt bij schooluit­je, klimin­struc­teur mogelijk de cel in: ‘Ik ben helemaal kapot’

10 december Een Nederlandse kliminstructeur moet mogelijk de gevangenis in nadat een scholier onder zijn toezicht om het leven kwam. De 14-jarige Sieb uit Noordwijk viel in september 2015 tijdens een klimexcursie in België achttien meter naar beneden en overleefde de val niet. De 45-jarige kliminstructeur riskeert twee jaar cel vanwege dood door schuld. ,,Onze wereld stortte in door iets wat nooit had mogen gebeuren”, verklaarden de ouders van Sieb in de rechtszaal.