Geen adhd, maar wel een pilletje: studenten massaal aan de ritalin

Volgens het onderzoek krijgen studenten enorm veel prikkels. Ruud Coolen van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik zegt: ,,De studiebelasting is inderdaad een lastig probleem. Toch hoeven studenten echt niet naar de middelen te grijpen. Ze moeten gewoon een keer hun telefoon aan de kant leggen. Ze worden ondergesneeuwd in alle berichtjes die binnenkomen. Zodra het apparaat even niet in beeld is, kunnen ze zich al gelijk een stuk beter langdurig op één onderwerp focussen.’’



In de periode 2006-2019 ziet Peter Vonk in zijn eigen praktijk een stijging in de receptaanvragen voor ritalin onder studenten. Ook Ruud Coolen ziet die stijging: ,,Wij merken nu dat het een groot probleem is, omdat we tijdens lezingen aan studenten vaak de vraag stellen wie er nog nooit ritalin heeft gebruikt. Er zaten tachtig studenten in de zaal en maar vier staken hun hand op.’’