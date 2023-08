Gedupeerden van failliet bedrijf zien aanbetaalde kozijnen terug op een veilingsite

Heftige aanrijding blijkt gefilmd en is voor iedereen te zien: ‘Wordt er één kats doodgere­den, joh’

De mogelijk opzettelijke aanrijding van een persoon met een auto zondag in Enschede is gefilmd en gedeeld op websites als TikTok en Dumpert. Het filmpje maakt duidelijk dat de aanrijding niet op de Landbouwstraat plaatsheeft, maar in een parkeerstrook er langs. De automobilist stuurt van de straat naar rechts en raakt het slachtoffer frontaal.