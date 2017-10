Gedoe met zomer- en wintertijd mag geen minuut langer duren

Een actieve groep binnen het Parlement denkt inmiddels ruim voldoende steun te hebben voor een resolutie (stemming: december) die Brussel uitnodigt met een wetsvoorstel te komen. Pavel Svoboda, Tsjechisch christendemocraat en leider van de groep van 70 leden uit alle acht de fracties, presenteert vandaag een studie waaruit opnieuw blijkt dat gerommel met de klok niks dan nadelen heeft. De beoogde energievoordelen zijn nooit gehaald, het bedrijfsleven maakt onnodig kosten, koeien geven minder melk, kinderen vallen boven hun schoolboeken in slaap en ook van veel volwassenen wordt het bioritme zodanig verstoord dat ze vermoeid raken en zelfs verkeersongelukken veroorzaken of (in de bouw) bedrijfsongevallen krijgen. Reden genoeg om die 'oorlogsuitvinding' (van minder frisse figuren als Stalin, Hitler en Franco) de deur uit te doen. Het Parlement drong daar ook vorig jaar al op aan, maar de Commissie toonde zich weinig geïnteresseerd. De verantwoordelijke Commissaris was er niet, de inbreng van haar plaatsvervanger beperkte zich tot: ,,Ik breng uw opmerkingen over.''

Aan de kant schuiven

Zo makkelijk laat het Parlement zich dit jaar niet aan de kant schuiven. Bovendien groeit het verzet ook buiten de Brusselse bubbel. Een Poolse Parlementscommissie stemde kort geleden voor afschaffing van de zomertijd, in Finland wil 70 procent een referendum. ,,In het begin werd er wat lacherig over gedaan, maar nu begint het serieus te worden'', zegt Annie Schreijer-Pierik (CDA), actief lid van de Parlementswerkgroep. ,,Als Frans Timmermans echt betere regelgeving wil, moet hij dit vandaag nog helpen afschaffen.''



Dat vindt ook slaaponderzoeker Marijke Gordijn van de Rijksuniversiteit Groningen. De laatste jaren is er genoeg wetenschappelijk bewijs verzameld dat de zomertijd leidt tot slaaptekort. ,,Ik zie niet in waarom we onszelf ieder jaar weer voor de gek moeten houden.''



Dit weekend valt volgens de slaapexpert de hinder nog mee. ,,Gemiddeld is de biologische klok van mensen 24 uur en 12 minuten. Omdat we een klok hebben die wat langzamer loopt is het makkelijker als je er een uur bij krijgt. Dit weekend doe je het uur tussen 2 en 3 uur twee keer, de meeste mensen hebben daar geen enkel probleem mee.''



