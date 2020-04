‘Geboren worden op de sterfdag van je vader, het is verschrikkelijk’

De 29-jarige vrachtwagenchauffeur die vrijdag betrokken raakte bij een dodelijk ongeluk in Amsterdam, moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. De trucker uit Alkmaar reed op de Keizersgracht over een bromfietser, die ter plekke overleed aan zijn verwondingen. Het ging om de 22-jarige Atalay, wiens vrouw enkele uren later beviel van hun eerste kind. In de omgeving van het slachtoffer is de schok nog altijd enorm.

De 29-jarige chauffeur van afvalverwerker Renewi is volgens de politie nog verdachte in het onderzoek. Een woordvoerder over de toedracht van het ongeluk: ,,De verdachte reed vrijdag over de Keizersgracht en reed richting de Leidsestraat. De trucker kon plotseling niet verder rijden in verband met een andere vrachtwagen die stond te laden en te lossen.“

De vrachtwagenchauffeur reed daarop zijn vrachtwagen achteruit. Precies op dat moment bevond Atalay, die op een bromfiets zat, zich precies achter de vrachtwagen. De trucker reed tegen de bromfiets aan waarna Atalay ten val kwam. De vrachtwagen reed vervolgens over de bestuurder van de bromfiets heen. Atalay liep ernstige verwondingen op en overleed ter plekke.

Niet opgemerkt

Volgens de politie heeft de chauffeur de bromfietser ‘kennelijk niet opgemerkt’. Uit een test bleek dat hij niet onder invloed was van alcohol of drugs. De man is inmiddels weer op vrije voeten, ‘maar blijft uiteraard wel verdachte en zal zich te zijner tijd mogen verantwoorden’, aldus een woordvoerder. Het ongeval is nog altijd in onderzoek bij Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen (TOEV) en Verkeers Ongevallen Analyse (VOA).

Quote Het is een drama van de bovenste plank. Iedereen is verscheurd door dit nieuws Vriend van Rojda, de echtgenote van de verongelukte Atalay

Uitgerekend op de dag dat Atalay om het leven kwam, beviel zijn vrouw van hun eerste zoon. Het kind is gezond en wel ter wereld gekomen, bevestigt een goede vriend van Rojda tegen deze nieuwssite. ,,Onze Rojda was nog nooit zo gelukkig als met Atalay en hun zwangerschap, en dan gebeurt er dit. Het is een drama van de bovenste plank. Iedereen is verscheurd door dit nieuws.”

‘Het is verschrikkelijk’

Atalay is begin deze week begraven in het Turkse Kayseri, de stad waar hij is opgegroeid. ,,Ik hoop met heel mijn hart dat Rojda de kracht vindt om hier sterker uit te komen. Rojda is een sterke vrouw die al veel heeft meegemaakt in haar leven. Ik heb er het volste vertrouwen in dat het haar gaat lukken. Ik denk aan haar zoontje, die voor altijd hiermee geconfronteerd zal worden. Geboren worden op de sterfdag van je vader, het is echt verschrikkelijk.”

Volledig scherm De Keizersgracht in Amsterdam, afgelopen week. © Getty Images

Reactie Renewi

Een woordvoerder van afvalverwerker Renewi kon geen reactie geven op het ongeluk. ,,Het politieonderzoek loopt op dit moment nog. Helaas mogen we om deze reden dan ook geen verdere informatie aangaande dit ongeluk verstrekken.”