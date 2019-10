Geboren als eeneiige tweelingzussen, zijn Laurens en Yentl nu broer en zus: ‘Toen ik 17 was, viel voor mij het kwartje’

Een eeneiige tweeling bestaat uit of twee jongens, of twee meisjes. Althans, bij de geboorte. Want bij de eeneiige tweeling Laurens (een man) en Yentl (een vrouw) ligt dat inmiddels net even anders. Laurens is namelijk transgender: bij zijn geboorte was hij een meisje, net als zijn zus. Maar anno 2019 is de 23-jarige Arnhemmer gelukkig als man.