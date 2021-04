Geblokkeerd Suezkanaal laat zich voelen: minder zonnepanelen, seksspeeltjes en batterijen

Containerfile in Rotterdam Container­sche­pen worden steeds groter, maar blijft dat wel goed gaan?

7 april Na het lostrekken van containerschip Ever Given in het Suezkanaal wacht de Rotterdamse haven komende weken een enorme file aan te verwerken containers. Hoe gaat de haven daar mee om? Vandaag in het eerste deel van een serie aandacht voor de omvang van moderne containerschepen. Al jaren is kritiek op de omvang van de containerreuzen, maar in de Rotterdamse haven zagen ze dat probleem nooit zo.