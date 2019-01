Gearresteerde mannen uit Zwolse trein niet langer verdachten

Het duo werd gisteren al op vrije voeten gesteld. Een arrestatieteam haalde de mannen uit de trein nabij station Zwolle, nadat een medereiziger een van hen iets had horen roepen over een explosief.



Wat er precies is geroepen op station Emmen en waarom de politie met man en macht uitrukte naar de trein bij Zwolle, wordt later vandaag duidelijk.



De arrestaties gisteren zorgden voor veel consternatie op en rond station Zwolle. Zeker toen even later het arrestatieteam opnieuw in actie kwam, naar later bleek om twee mannen die stiekem rookten in het toilet van een stilstaande trein. Ook werd een man aangehouden die een bijl bij zich droeg.