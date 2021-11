Geadopteerde Sharinda: ‘Als we geen kinderen kunnen krijgen, nemen we toch zo’n leuk bruintje?’

Dit is de manier om je tóch snel en dichtbij te laten testen op corona, ondanks de extreme drukte

Het maken van een testafspraak voor corona is zowel telefonisch als online momenteel heel moeilijk. Er bellen momenteel zoveel mensen dat er geen telefoonlijnen meer beschikbaar zijn, meldt de GGD. En ook online is er soms geen enkele testmogelijkheid beschikbaar. Maar er is een truc om toch aan een testafspraak in de buurt te komen.

9 november