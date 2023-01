Gasunie wil gasvelden in Groningen op waakvlam houden om tekort komende winter te voorkomen

De gaskraan in Groningen staat sinds oktober op de waakvlam. Dat betekent dat er een minimale hoeveelheid gas wordt gewonnen, waardoor de putten open kunnen blijven. Het kabinet wil de gasvelden dit of volgend jaar definitief sluiten en de putten dichtgooien. Maar door de oorlog in Oekraïne is de levering van gas uit het buitenland naar ons land onzeker geworden. Rusland heeft het grootste deel van de gastoevoer naar West-Europa vorig jaar dichtgedraaid als reactie op de sancties.

De Gasunie zorgt voor het transport van al het aardgas in ons land. Door de onzekere toestand in Europa adviseert de Gasunie het veld nog minimaal een jaar op de waakvlam te houden. Volgens het bedrijf is er nog te veel onzekerheid over de import van buitenlands gas nu Rusland niet meer levert. Of het advies ook wordt opgevolgd, beslist het kabinet in juni.

Stikstoffabriek

Volgens staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) kan het gasveld in oktober van dit jaar definitief dicht, mits er alternatieven zijn voor het Groningse gas. Vijlbrief wil de putten niet langer dan nodig op de waakvlam houden. In een interview met deze site zei hij onlangs dat hij Groningers de zekerheid wil geven dat dit of een volgend kabinet de gaskraan niet toch weer opendraait.

Om de Groningse putten definitief te kunnen sluiten, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Het kabinet wil zeker zijn dat er geen tekorten ontstaan waardoor huishoudens bijvoorbeeld niet meer kunnen koken. Een van die voorwaarden is dat er voldoende gas uit andere landen kan worden ingekocht.

Een andere voorwaarde is, dat dat gas ook kan worden verwerkt. Geïmporteerd gas heeft een andere samenstelling dan gas uit Groningen. Om dat geschikt te maken voor Nederlandse huizen, moet het worden bijgemengd met stikstof. De bouw van een extra fabriek in Zuidbroek heeft lang vertraging opgelopen. Die had al begin 2022 klaar moeten zijn. Volgens Vijlbrief zal de fabriek nu uiterlijk op 1 oktober aanstaande volledig werken. Dat is weliswaar een fikse vertraging, maar op tijd voor de sluiting van het Groninger gasveld.