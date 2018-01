Galeriehouder verjaagt overvaller met dubbeldikke zaterdagkrant

De Schiedamse ondernemer Sam van Lith heeft vandaag eigenhandig een overvaller zijn kunsthandel uitgeslagen. Niet met enkele stevige vuistslagen maar met een krant; het AD. ,,Ik had ‘m net gelezen en opgevouwen. De zaterdageditie van het AD is lekker dik, daar kan je goed mee meppen: bam, bam, bam.’’

Het was rond half twaalf toen een man galerie Art@Home aan de Hoogstraat in het centrum binnenstapte. ,,Hij had een helm op en een sjaal voor zijn gezicht.’’ Van Lith zat achter zijn bureau aan de voorkant van de winkel en kreeg direct een vuurwapen op zijn hoofd gezet. De 62-jarige Schiedammer voelde er weinig voor mee te werken aan de overval. ,,Ik ben opgestaan en had de krant nog in mijn hand. Ik werd steeds bozer. Uit woede sloeg ik met mijn krant tegen de hand van de overvaller waarmee hij dat pistool op mij richtte. Die vent wilde mij terug gaan slaan, maar ik bleef meppen . Ja, en toen vluchtte hij mijn zaak uit.’’

Volgens Van Lith was het een echt wapen waarvan hij in de loop keek. ,,Dat voelde ik toen ik er tegen sloeg; het was geen plastic dingetje. Nu komt het besef dat het allemaal anders had kunnen gaan. Voor het zelfde geld schiet die gozer van een halve meter een kogel door mijn kop. Achteraf denk ik wel dat ik het goed heb gedaan. Ik laat me niet zomaar overvallen.’’

Nadat de zaken met de politie waren afgehandeld en getuigen door agenten waren ondervraagd, vond Van Lith het wel welletjes. De rolluiken van de galerie gingen omlaag en de deur op slot. Eenmaal thuis trilde zijn mobieltje aan één stuk door. ,,Vrienden en bekenden willen weten hoe het met me is. Nou, een beetje geschrokken, dat toch wel. We hebben met de ondernemers van de Hoogstraat een buurtapp, het verhaal van de overval ging dus als een lopend vuurtje.’’

De overvaller vluchtte op een scooter die hij aan de overkant van de straat in een steegje had gezet. Via de Lange Haven reed hij weg in de richting van de Korte Dam. ,,Ik ben niet achter hem aan gegaan. Man, ik was blij dat hij weg was. Wel ben ik nog naar buiten gerend en heb staan gillen dat die vent een overval had gepleegd. Meerdere voorbijgangers keken daarop om en hebben hem weg zien scheuren. Eén getuige zegt zijn gezicht te hebben gezien.’’