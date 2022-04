Gaby’s huis vloog in brand, ze brak haar nek en raakte verlamd, maar: ‘Het kan altijd erger’

reportage/met video Nederland­se F-35 bewaakt Bulgaars luchtruim om Russen op afstand te houden

Vier Nederlandse F-35’s helpen sinds deze week Bulgarije met het bewaken van hun luchtruim. De hypermoderne straaljagers moeten de Russen op afstand houden en als het even kan in kaart brengen wat ze in Oekraïne allemaal uitspoken.

