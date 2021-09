Gaat koning Kroondomein Het Loo openen? ‘Hij heeft vast geen miljoenen over voor sluiting’

Mysterie rond ‘monster’ in haven Rotterdam blijft: ‘Ga niet op eigen houtje zoeken’

7 september Het Havenbedrijf Rotterdam heeft gezocht, maar niets gevonden. Als het al bijna een eeuw duurt om het Monster van Loch Ness te ontmaskeren, dan zou het vreemd zijn als we in één weekend het Mysterie van de Rijnhaven zouden oplossen. Alhoewel, na alle ophef die dit weekend ontstond over een regelmatig opduikend ‘ding’ in Rotterdam-Zuid, komen AD-lezers met bruikbare tips en suggesties.