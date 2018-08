Gaat deel van Eindhoven vanavond op slot? Dat moet kort geding uitwijzen

De burgemeester van Eindhoven wil de politie-actie inperken, maar de politiebonden zijn het daar niet mee eens en hopen de beperkingen nog met een kort geding bij de rechter van tafel te krijgen. Gek genoeg is er bij de rechtbank nog geen kort geding aangevraagd.



Mensen die erdoor willen, krijgen als het aan de actievoerende politie ligt de waarschuwing van de politie mee dat ze 'in de gevarenzone' hun veiligheid niet kan garanderen. De politiebonden willen hiermee druk zetten op hun eisen voor een betere cao en arbeidsomstandigheden. Ze wijzen onder meer op het tekort aan agenten zodat ze niet goed kunnen optreden tegen criminaliteit.



In Eindhoven wordt 's avonds grote drukte verwacht in verband met de voetbalwedstrijd PSV tegen het Wit-Russische BATE. De politie Oost-Brabant heeft overigens aangegeven dat ze daar wel degelijk aanwezig is en toezicht houden.