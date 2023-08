Fysiotherapeut krijgt beroepsverbod na betasten van cliënte

De fysiotherapeut en de vrouw kennen elkaar al ongeveer 30 jaar en sinds 2008 bezoekt ze de praktijk waar de man werkt. In 2021 behandelde de man haar. Ze had last van haar schouder, heup en elleboog, maar ‘de fysiotherapeut heeft toen een inwendige vaginale handeling bij klaagster verricht’, stelt het tuchtcollege vast. Ook zoende en likte hij haar.

De vrouw diende de dag erna een klacht in bij de eigenares van de praktijk. Een week later spraken de praktijkhoudster, de fysiotherapeut en het slachtoffer met elkaar. De man ondertekende toen een verklaring waarin hij erkende dat hij dat had gedaan en dat dit zonder toestemming van de vrouw was gebeurd. Ook bood hij excuses aan.

De fysiotherapeut kwam daar later op terug. Hij zei dat er niets was gebeurd en dat hij de verklaring niet goed had gelezen voordat hij die had ondertekend. Het tuchtcollege gelooft daar niets van en noemt zijn uitleg ‘volstrekt onaannemelijk’. De tuchtrechters vinden de klacht van de vrouw ‘uitermate seksueel van aard en vergaand grensoverschrijdend’. De fysiotherapeut had haar geen toestemming gevraagd en voor de behandeling was het totaal niet nodig om haar daar aan te raken.

Het regionaal tuchtcollege in Den Bosch had in januari al bepaald dat de man uit het BIG-register moest worden geschrapt. Hij ging in beroep, maar dat is maandag afgewezen door het Centraal Tuchtcollege. Daarmee is de straf definitief - de man kan niet meer in beroep gaan.