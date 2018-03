'FvD-kandidaat opnieuw in opspraak na opmerkingen over IQ homo's'

De FvD-kandidaat vergelijkt verder belasting met verkrachting. Verder laat Ramautarsing, die onlangs ook in opspraak kwam door een link tussen IQ en bevolkingsgroepen te leggen, blijken dat hij vindt dat het blanke ras meer aan zelfbehoud moet doen.



De lijsttrekker van D66 in Amsterdam, Reinier van Danzigt, vind de opmerkingen van Ramautarsing 'afschuwelijk en misselijkmakend'. Van Danzigt twitter het vreselijk te vinden dat ,,de bodem van racisme en discriminatie nog niet bereikt is bij de nr 2 op de lijst van FVD''.



De VVD Amsterdam doet eveneens een duit in het zakje. ,,Het koppelen van ras en geaardheid aan IQ is compleet gestoord en kwaadaardig. Laten we ons met de stad bezighouden'', reageert de Amsterdamse VVD op Twitter.