Frustratie bij slachtoffer van Promes: ‘Zelfs toezien hoe verdachte in Nederlands elftal voetbalde’

De zaak rond de van een poging moord verdachte topvoetballer Quincy Promes zal 3 maart inhoudelijk worden behandeld. Dat bleek vanmorgen tijdens een regiezitting in Amsterdam. Het slachtoffer in deze zaak, Promes’ neef, was daarbij aanwezig en sprak via zijn advocaat Yehudi Moszkowicz zijn frustratie uit over het enorm trage verloop van de zaak.

Quincy Promes was er vanmorgen in de rechtbank Amsterdam niet bij, geheel volgens verwachting. Of dat 3 maart wel het geval zal zijn, is de vraag. ,,Dat hangt af van het Openbaar Ministerie, of dat zonder kleerscheuren kan gebeuren,” zei zijn advocaat Robert Malewicz. Hij doelde daarmee op de grote kans dat Promes bij komst naar Nederland gearresteerd zal worden. Promes voetbalt momenteel in Rusland bij Spartak Moskou.

Advocaat Moszkowicz, die het slachtoffer bijstaat, sprak zijn frustratie nog maar eens uit over het trage verloop van de zaak. De steekpartij is inmiddels 2,5 jaar geleden en ‘mijn cliënt moest zelfs toezien hoe verdachte in het Nederlands elftal speelde'. De neef heeft sinds de steekpartij zowel fysieke als psychische klachten.

Schadevergoeding al toegewezen

Moszkowicz verwees naar een eerder vonnis van de civiele rechter in juni waarin Promes al is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan zijn neef. ,,Waarin al is vastgesteld dat er een steekpartij is geweest, dat Promes dat heeft gedaan... Dat is een vreemde gang van zaken maar dat komt doordat deze zaak extreem traag verloopt.” Na afloop noemde Moszkowicz de gang van zaken zelfs ‘juridisch absurd'. Overigens is kamp-Promes tegen de toegewezen schadevergoeding in beroep gegaan.

De behandeling van de strafzaak werd eerder uitgesteld omdat Promes’ vorige advocaat Gerard Spong in maart van dit jaar geveld was door corona.

‘Hij werkt in het buitenland’

Promes was dus niet bij deze nog niet-inhoudelijke zitting aanwezig. ,,Vanwege de aard van de zaak,” zei zijn advocaat Robert Malewicz, verwijzend naar het feit dat vandaag nog slechts een regiezitting was. ,,En hij werkt in het buitenland, zoals u weet.” Promes ontkent tot nu toe steevast alle aantijgingen, voor zover hij al iets over de zaak naar buiten brengt.

De nu 30-jarige Promes zou op een familiefeest in juli 2020 in Abcoude een neef met een mes in zijn knie hebben gestoken vanwege een ruzie over geld. In maart verzwaarde justitie de aanklacht van poging doodslag naar poging moord, mede omdat Promes in telefoongesprekken met zijn familie bleek te hebben gesproken over de steekpartij: ,,Anders steek ik hem dood, dat weet je toch?”, had hij tegen zijn vader gezegd. Promes werd afgeluisterd omdat hij ook nog in beeld is in een grote drugszaak. Maar daarvoor is hij nog niet als verdachte aangemerkt.